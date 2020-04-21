AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مصطفى شعبان يهنئ جمهوره بمناسبة شهر رمضان

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:12 م
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
Advertisements
سيد احمد
هنأ الفنان مصطفى شعبان، جمهوره بمناسبة شهر رمضان ونشر صورة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

وعلق مصطفى شعبان: " كل سنه وانتو طيبين و رمضان كريم علينا ان شاء الله #خليك_في_البيت ".

وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

وانت طيب يانجم - رمضان كريم - كل سنة وانت طيب 



وخرج مصطفى شعبان بشكل رسمي من المنافسة الرمضانية هذا العام بعد تأجيل مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذة عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس.


المسلسل سيناريو وحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء في عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كل من ريهام عبد الغفور وحسين فهمي وسمر مرسى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسالة رومانسية من مصطفى شعبان تشعل السوشيال ميديا.. والجمهور: الكلام ده كبير

بـ فستان كحلي.. سمر مرسي تخطف أنظار متابعيها

بـ بلوفر أحمر.. سمر مرسي تخطف أنظار متابعيها

سمر مرسي تخطف أنظار متابعيها في أحدث إطلالة

جذابة.. سمر مرسي تشارك جمهورها بأحدث إطلالة

شاهد.. مصطفي شعبان في إطلالة جديدة

ترشيحاتنا

7 مبطلات للصيام .. علي جمعة يوضحها

بعباية مطرزة.. شاهد ميس حمدان تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

أسعار البترول اليوم.. الحياة تعود لبرميل النفط

طلاب الثانوية العامة يطالبون بتحويل امتحانهم لقدرات خوفا من كورونا

كانا على وشك الموت.. تغير لون بشرة طبيبين مصابين بـ كورونا في ووهان

شفرة موس وجروح بالرقبة واليدين.. قتيل الجيزة خرجت ابنته الصغرى من غرفتها فوجدته مذبوحا

AdvertisementS

بعد القبض عليها.. تعرف على مصير اليوتيوبر حنين حسام صاحبة فيديو افتحى الكاميرا

أول تعليق من وزير التعليم على تعطل منصة امتحان أولى ثانوي: لا داعي للقلق فنحن نختبر الشبكات

الاكتفاء بعمل البحث للخريجين.. وزير التعليم العالي يطمئن طلاب السنوات النهائية

بعد تعطل منصة الامتحان اليوم.. التعليم تصدر بيانا عاجلا لطمأنة طلاب أولى ثانوي

بعد القبض عليها.. القصة الكاملة لـ حنين حسام من لايكي وتيك توك إلى الحبس

بسنت يوسف خبيرة الفلك تكشف موعد انتهاء كورونا وشكل العالم بعد الأزمة.. فيديو

القبض على حنين حسام بتهمة التحريض على الفسق والفجور

حاربونا في الخليج .. ضاحي خلفان يتوعد بسحق هذه الدول

تقرير بريطاني : تعاليم الإسلام تساعد المسلمين على الوقاية من كورونا

احسب قيمة مرتبك بعد ضريبة الدخل الجديدة

بعد القبض عليها.. جامعة القاهرة توضح موقفها من التحقيق مع حنين حسام

وزير المالية: 363 مليار جنيه للتعليم و258 مليارا للصحة في الميزانية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع حلول شهر رمضان .. طريقة تحضير الدوم في المنزل

الإصابات تتعدى 23 ألف حالة.. أفريقيا تسجل 1158 وفاة بكورونا

روتين يومي.. قناع سحري للقضاء على مشكلات البشرة الدهنية