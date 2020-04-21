مصطفى شعبان يهنئ جمهوره بمناسبة شهر رمضان





وعلق مصطفى شعبان: " كل سنه وانتو طيبين و رمضان كريم علينا ان شاء الله #خليك_في_البيت ".





وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :





وانت طيب يانجم - رمضان كريم - كل سنة وانت طيب













وخرج مصطفى شعبان بشكل رسمي من المنافسة الرمضانية هذا العام بعد تأجيل مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذة عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس.









المسلسل سيناريو وحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء في عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كل من ريهام عبد الغفور وحسين فهمي وسمر مرسى.









هنأ الفنان مصطفى شعبان، جمهوره بمناسبة شهر رمضان ونشر صورة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".