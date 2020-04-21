الاتحاد السكندري يخاطب صالح جمعة من جديد عقب رحيل أحمد رفعت

بدأ مسئولو الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى فتح ملف التعاقد مع صالح جمعة لاعب النادي الأهلي من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويرغب مسئولو الاتحاد السكندري في التعاقد مع صالح جمعة بعد التأكد من رحيل أحمد رفعت لاعب الزمالك المعار إلي صفوف الفريق وعودته من جديد لناديه الزمالك بعد انتهاء فترة إعارته مع زعيم الثغر بنهاية الموسم الجارى.





ويأمل الاتحاد السكندري في التعاقد مع صانع ألعاب محلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ليحل بدلا من أحمد رفعت الذي تألق بشدة مع الفريق السكندري خلال فترة إعاراته .





ويبحث مسئولو الاتحاد السكندري خلال الفترة الحالية عن العديد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خصوصا عقب رحيل أحمد رفعت .





وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في وف النشاط الرياضي في معظم دول العالم .



