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رياضة

بيليه يكشف أفضل 10 لاعبين في التاريخ.. ويتجاهل ميسي ورونالدو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:00 م
رونالدو وميسي
رونالدو وميسي
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إسماعيل محمود
كشف الأسطورة البرازيلية الحية بيليه، اليوم الثلاثاء، عن أفضل 10 لاعبين في التاريخ من وجهة نظره، متجاهلًا الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقال بيليه في تصريحات لمجلة مدريديستا ريال: "سؤال أفضل 10 لاعبين في التاريخ صعب للغاية، هناك أكثر من 10 لاعبين في فترتي فقط، سأترك بعضهم فقط للإجابة عن سؤالك، لكن دعوني أقول: مارادونا، دي ستيفانو، تراباتوني، غارينشيا، كرويف، بكنباور، ألبرتو، زيدان، رونالدو نازاريو، إنييستا."

واستطرد بيليه كلامه قائلًا: اليوم نحن محظوظون، كرستيانو عظيم وميسي لا يُصدق، كما أن المستقبل يبدو واعدًا لمبابي."

يذكر أن بيليه قضى مسيرته الكروية في نادي سانتوس البرازيلي، وقاد راقصي السامبا للتتويج ببطولة كأس العالم 3 مرات في إنجاز تاريخي.
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