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أحمد موسى عن تبرع الجيش بـ 100 مليون لتحيا مصر: شكرا أبطالنا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:54 م
صدى البلد
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عادل نصار
قدم  الإعلامي أحمد موسى، الشكر للقوات المسلحة بعد تبرعها لصندوق تحيا مصر بـ 100 مليون جنيه لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، قائلا :"شكرا لرجلنا وأبطال القوات المسلحة على هذا الدعم الكبير، ولكم كل الاحترام والتقدير".

وقال موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، والمذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه الأمور تأتي استمرارًا لجهود القوات المسلحة في أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد والذي يجتاح العالم بلا رحمة.

وتابع مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أن القوات المسلحة المصرية تقوم بأمور في غاية الأهمية في حرب كورونا، مستدركا :"تنفذ تطهير للبلاد، وتوزيع للكامة بدون أي مقابل وفي كل محافظات مصر".

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، تبرع أبطال ومقاتلى القوات المسلحة المصرية بمبلغ 100 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر.

وأكد المتحدث العسكرى أن أبطال الجيش المصرى تبرعوا ب 100 مليون جنيه لدعم جهود الدولة فى مجابهة انتشار فيروس كورونا.
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