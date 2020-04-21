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رياضة

خوفا من شكوى جديدة.. الزمالك يبحث نسبة نادي الدفاع الحسنى المغربى في إعارة حميد أحداد لـ الرجاء

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:38 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
يبحث مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي، توفير مبلغ نسبة نادي الدفاعة الحسنى الجديدي المغربي من إعارة المغربي حميد أحداد لاعب الفريق إلى الرجاء المغربي مطلع الموسم الجاري.
وأكد مصدر داخل النادي أن المجلس تلقى خطاب رسمي من النادي المغربي، يخطره بضرورة دفع 20% من نسبة إعارة حميد أحداد إلى الرجاء، بناء على العقد المبرم بين الطرفين حين تم شراء اللاعب.
وأوضح المصدر، أن المجلس يخشى من تقديم شكوى جديدة ضده، في حال التأخر في دفع الأموال، في ظل تكرار الشكاوي ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأخرها التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق السابق الذي حصل على حكم لصالحه بالحصول على مبلغ مليون و300 ألف دولار.
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