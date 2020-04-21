خوفا من شكوى جديدة.. الزمالك يبحث نسبة نادي الدفاع الحسنى المغربى في إعارة حميد أحداد لـ الرجاء

يبحث مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي، توفير مبلغ نسبة نادي الدفاعة الحسنى الجديدي المغربي من إعارة المغربي حميد أحداد لاعب الفريق إلى الرجاء المغربي مطلع الموسم الجاري.

وأكد مصدر داخل النادي أن المجلس تلقى خطاب رسمي من النادي المغربي، يخطره بضرورة دفع 20% من نسبة إعارة حميد أحداد إلى الرجاء، بناء على العقد المبرم بين الطرفين حين تم شراء اللاعب.