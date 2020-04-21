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أحمد موسى ينعى عمرو عبد السميع الكاتب الصحفي بالأهرام.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:57 م
احمد موسي
احمد موسي
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عادل نصار
نعى الإعلامي أحمد موسى، الكاتب الصحفي في جريدة الأهرام، الدكتور عمرو عبد السميع، مؤكدا أنه واحد من الصحفيين الكبار المتميزين في جريدة الأهرام.


وقدم أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، "خالص العزاء للراحل الدكتور عمرو عبد السميع الكاتب في صحيفة الأهرام"، مضيفا "أعرفه وهو صديق عزيز وأحد الأساتذة المحترمين وفقدته الأهرام اليوم".


وقال مقدم برنامج «على مسئوليتي»، إن "الراحل تولى مسئولية مكتب الأهرام في لندن لعدة سنوات، وقام بدور كبير هناك، وعمل مكتبة في الأهرام كان يحضرها شخصيات كبيرة وعربية".


وأكد الإعلامي، أن الدكتور الراحل كان مهموم بالقضايا الوطنية وكان مدافع كبير عن الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه قدم دعما كبيرا للإعلاميين.

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