الصين تكشف عن معلومات خطيرة حول فيروس كورونا

كشفت دراسة صينية اليوم الثلاثاء عن معلومات جديدة بشأن خصائص فيروس كورونا كوفيد 19.





وبحسب شبكة "سي إن إن"، أفاد باحثون صينيون اليوم الثلاثاء بأن فيروس كورونا المستجد يستمر لمدة ثلاثة أسابيع فى أجسام المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة للإصابة، أي أن بقايا الفيروس تستمر في أجسادهم مدة أطول.





وذكر الفريق في مستشفى بمقاطعة تشجيانج في الصين أنه يمكن العثور على الفيروس في أعماق الرئتين وفي براز المرضى لمدة أطول. ولكن تم العثور على الفيروس في بول المرضى أقل من نصف المدة، ونادرا ما كان يظهر في الدم في البداية.





يقدم تقريرهم دليلًا آخر حول نمط المرض في مرضى كورونا كوفيد 19. وعلى عكس العديد من الدراسات التي تم إصدارها مؤخرًا حول الفيروس، فقد خضعت هذه الدراسة لمراجعة الأقران، مما يعني أن خبراء آخرين راجعوا النتائج.





اختبر الفريق 96 مريضًا تم علاجهم في المستشفى من كورونا بين يناير ومارس. اختبروا عينات من الأنف والحنجرة، من أعمق نقاط في الجهاز التنفسي، في الدم والبراز والبول. أرادوا أن يروا كم من الناس لايزال لديهم الفيروس في أنظمتهم وما إذا كان من المحتمل أن ينتشر بطرق مختلفة. تدعم النتائج دراسات أخرى تظهر أن الفيروس يمكن أن ينتشر في البراز من المصابين.





بشكل عام، كان الناس الأكثر مرضا يحتفظون بالفيروس في أجسادهم لوقت أطول. قد يكون من المهم أن يعرف الأطباء ذلك، حتى يتمكنوا من التنبؤ بالمرضى الذين سيكون أداؤهم أفضل، وربما إلى متى قد يظلون معديين للآخرين.





وكتبوا "المدة المتوسطة لبقاء الفيروس في عينات الجهاز التنفسي كانت 18 يومًا".





وأظهرت دراسة صينية سابقة أن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض لديهم نفس الفيروس في أنوفهم مثل الأشخاص الذين لديهم أعراض كوفيد 19 وهو ما يشير إلى أن الأشخاص غير المرضى يمكن أن ينشروا الفيروس مثل الأشخاص المصابين به.





ووجدوا أيضًا اختلافات بين الرجال والنساء المصابين بكورونا. وكتبوا "في هذه الدراسة وجدنا أن مدة بقاء الفيروس كانت أطول بكثير عند الرجال منها لدى النساء".