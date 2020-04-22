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أخبار العالم

ترامب يبحث مع حاكم نيويورك سبل زيادة فحوصات كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:21 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اجتمع بحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، موضحا أنه تم بحث كيفية زيادة فحوصات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد ترامب خلال مؤتمر صحفي أن 20 ولاية تمثل 40% من البلاد ترغب في العودة للعمل، ورفع قيود الإغلاق تدريجيا.

من جهته، قال حاكم الولاية في وقت سابق إنه تناقش مع ترامب  حول إجراء الفحوصات ومشاكل الميزانية، موضحا أن نيويورك تحتاج دعم الحكومة الفيدرالية.

وأشار حاكم الولاية إلى أنها لم تعد بحاجة إلى السفينة الطبية "كومفورت" التي أرسلت إلى نيويورك.

وتجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، الثلاثاء، الـ800 ألف حالة.
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