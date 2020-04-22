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أخبار العالم

زيادة مرعبة.. 2700 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:55 ص
2700 وفاة جديدة بفيروس
2700 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة
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قسم الخارجي
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 2700 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

واقترب عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة من نحو 45 ألفاً.

فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، الثلاثاء، الـ800 ألف.

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن 20 ولاية تمثل 40% من البلاد ترغب في العودة للعمل، ورفع قيود الإغلاق تدريجيًا.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن تعليق الهجرة للولايات المتحدة سيساهم في حماية العمالة الأمريكية، مؤكدًا أن الأمر الذي سيصدر حول تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة سيسري لمدة 60 يومًا.
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