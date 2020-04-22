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رياضة

عفروتو يكشف تفاصيل جديدة فى أزمة حسني عبد ربه و ميدو في الإسماعيلي.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:46 ص
مصطفى محمود عفروتو
مصطفى محمود "عفروتو"
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محمد رشاد
كشف مصطفى محمود "عفروتو"  لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق النقاب عن تفاصيل جديدة في أزمة حسني عبد ربه قائد الدراويش المعتزل، مع أحمد حسام ميدو خلال توليه فترة تدريب الفريق ذاته.

وكانت أزمة قد نشبت بين عبد ربه ابن نادي الإسماعيلي وميدو المدير الفني للدراويش في ذلك الوقت، رحل بعدها مباشرًة الأخير لتدريب الزمالك.

وقال عفروتو في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "حسني عبد ربه هو من أخطأ، فبكل الوسائل لا يليق أن تجبر المدير الفني على عدم استبدالك". 

واكمل :" حسني عبد ربه في مباراة المحلة عندما خرج أبدى اعتراضًا غير لائق، ونحن لا نعتاد منه على مثل تلك الأفعال فهو هادئ دائمًا".

واستكمل: "في تلك الفترة، عُرض على ميدو تدريب نادي الزمالك، وكان لا يريد أن يخسر جمهور الإسماعيلي، فاستقر على الانسحاب من المشهد، ولكن رحيله لم يكن خوفًا مثلما صرح عبد ربه".

واختتم: "الجماهير كانت تحب ميدو لدرجة أنهم كانوا متمسكين به للاستمرار مع الإسماعيلي"
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