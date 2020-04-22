للنشر 8صباحا//لماذا نيوتن !؟









طبعًا ناس كتير مركزتش ولا شغلت دماغها اشمعنى #الأختيار كان على اسم #نيوتن في المقالات بالتحديد اللي الكاتب بتاعها خفي وأنا هنا هشرحلكم بقي لية !؟





صلوا علي حضرة الحبيب المصطفى اللي هيشفع لينا يوم الدين ... بقي زمان كدة ومن القرن ١٧ وفي وجود #الماسونية وسيبكم بقي من جو الهرم والنجمة #والدجال الخايب دة اللي الماسون شخصيًا مصدرينة ليكم من زمان علشان #تتلهوا فية كان في شخصيات كتير ومن كل العالم منضمة معاهم فالأخوية المهببة دة واللي أغلبكم لغايه النهاردة بيقدر موهبتهم وعلمهم وفنهم كمان زي (جاليليو ودافنشي وإنشتاين وكان منهم نيوتن دة غير بقي حكام دول ورؤساء وملوك وهلمة جرة )....وما علينا





بس الأهم والأخطر الطائفة اللي #أتفرعت منهم وكان أسمها ( Illuminati المتنورين ) واللي أسس #الطائفة دة كان أسمه الفيلسوف ( أدم وايسهاوبت ) تقريبًا سنة ١٧٧٦ وكان أستاذ القانون الكنسي في جامعة أنجولد وقتها وكان بقي عم نيوتن من أهم #الأقطاب فيها البارزين أوووووي والطائفة دة تحديدًا هي اللي أستغلت #شعلة العلم والعلماء في نشر الامراض #والأوبئة في العالم واللي حضراتكم دلوقتي عايشين في جزئ حديث منها وأسمة #الكورونا وكل دة تحت شعار New World Order ... وما علينا بردة





طب اشمعنى الأسم ده بالتحديد !؟