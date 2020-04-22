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الزمالك عايز يلغي الدوري ليه؟.. مدحت العدل يرد على ممازحة أحمد موسى: مش احنا ده كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:03 ص
مدحت العدل وأحمد
مدحت العدل وأحمد موسى
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كريم الخطيب
مازح الإعلامي أحمد موسى ضيفه الكاتب والسيناريست مدحت العدل خلال لقائهم على الهواء في برنامج "على مسئوليتي" على "صدى البلد " قائلا: ،"عايزين تلغوا الدوري ليه.. في كلام ان الزمالك عايز كده". 

فرد "مدحت العدل" ضاحكا: "ده كورونا مش احنا.. احنا مالنا، ده مش قرارنا.. واللي بيقول، اللجنة الخماسية مش احنا.. وعلى فكرة الدوري الهولندي اتلغى كمان".

واكمل "مدحت العدل" :"لو الدوي كمل والأهلي كسب هنقول للاحمر مبروك.. يعني انت بتجر شكلي في نهاية الحلقة يعني.. وانا لا استفز جمهور الأهلي، ولكن بتكلم بالمنطق، وكورونا سيكون السبب في إلغاء بطولة الدوري". 

وتابع السيناريست حديثه: " لازم نتكلم ونخرج بره الموضوع بس الأهلاوية هما اللي متوترين، قصة "نادي القرن" قصة معروفة والزمالك حصد بطولات أكبر من الأهلي حتى عام 2000" .

وأكد "مدحت العدل " أنه يحب جمهور النادي الأهلي ولا يسعى لاستفزازهم، مضيفا أنه إذا تم استكمال الدوري وحصل الأهلي على الدرع سنقول لهم مبروك.
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