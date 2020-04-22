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ثقافة

وزارة السياحة والآثار تطلق جولة افتراضية للمجموعة الهرمية للملك زوسر

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:25 م
الملك زوسر
الملك زوسر
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محمد الاسكندرانى
تطلق وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية مساء اليوم للمجموعة الهرمية للملك زوسر والمعروف بالهرم المدرج. 

تعد مجموعة الهرم المدرج أول بناء حجري ضخم في التاريخ، قام ببنائها المهندس ايمحتب في عهد الملك نثري خت المعروف باسم زوسر (حوالي 2667-2648 ق.م)، من الأسرة الثالثة، وهي تمثل مرحلة هامة جدًا في تطور المقبرة الملكية للوصول إلى شكل الهرم الكامل، وتضم أول هرم شيدته الحضارة المصرية القديمة.

وتم بناء الهرم المدرج على مراحل متتالية؛ إذ تم بناء مصطبة بارتفاع حوالي 8.5 متر، ثم 9 أمتار في الجهة الشرقية، وبذلك تم ضم لجسم البناء عدد 11 بئر تخص عائلة زوسر، ثم تم إضافة 4 مصاطب أحداها فوق الأخرى ليصبح ارتفاع البناء 160 مترًا ليعطي هذا الشكل الهرمي. أبعاد قاعدة هذا الهرم 121 × 109 متر وتقع حجرة الدفن في قاع البئر المخصص للدفن في منتصف الهرم على عمق 28 متر.

يحيط بالمجموعة سور خارجي يبلغ طوله 1645 مترًا ويبلغ ارتفاعه 10 أمتار، وتشمل 10 عناصر معمارية أهمها بهو المدخل وبهو الأعمدة المشكل من 40 عمود في صفين والفناء المفتوح والهرم المدرج بارتفاع 60 متر والمقبرة الجنوبية وبيتا الجنوب الشمال وأماكن الطقوس بفناء الـ حب سد –إحتفال يهدف إلي تجديد حكم الملك تجديد شبابه– والمكان المخصص الملك للاحتفال بهذه المناسبة الهامة والمعبد الجنائزي وحجرة السرداب.

جدير بالذكر أنه تم أعمال الحفائر بالهرم في الفترة 1924-1935 على يد المهندس الفرنسي جان فيليب لوير والذي وهب معظم حياته حوالي 70 عام لأعمال الترميم الخاصة بالهرم منذ 1926.

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