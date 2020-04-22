بطريقة كوميدية.. ريهام أيمن تتحدى الملل مع أولادها عبر تيك توك.. شاهد

شاركت الفنانة ريهام أيمن متابعيها بفيديو جديد لها برفقة اولادها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات تيك توك





وظهرت ريهام أيمن وهي تجري وراء اولادها وتلعب علي نغمه إحدي الاغنيات الأجنبيه بطريقه كوميديه





يذكر أن ريهام أيمن قالت عبر موقع التواصل الاجتماعي :العبوا مع ولادكم و ابسطوهم انتو كمان هتتبسطو و تنسو اي حاجة وحشة انتهزوا فرصة انكم معاهم طول الوقت.





وجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة ريهام ايمن مسلسل “العراف” وفيلم “قلب الأسد” وتزوجت من الفنان شريف رمزي في2015





"العراف" تأليف يوسف معاطي، بطولة عادل إمام، حسين فهمي، نهال عنبر، أحمد فلوكس، محمد الشقنقيري، شيرين، طلعت زكريا، ومن إخراج رامي إمام.