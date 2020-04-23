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نشأت الديهي: ما يجري في سيناء مدعاة للفخر والاعتزاز

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:50 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
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عادل نصار

قال الإعلامي نشأت الديهي: "إننا كنا اليوم على موعد مع دفقة جديدة من قلب الوطن، حيث المحاولات الدؤوب الناجحة الناجعة للتعمير الحقيقي لسيناء".


وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أمس الأربعاء: "أنهى الأجداد مرحلة التحرير وبدأنا نحن مرحلة التعمير لسيناء"، منوهًا إلى أن قصة تعمير سيناء بدأت منذ سنوات بإعادة تأهيل البنية التحتية والتي يأتي في مقدمتها الأنفاق، واليوم شهدنا خروج الحفار العملاق للضفة الشرقية للقناة من خلال نفق الشهيد أحمد حمدي".


وتابع: "شهدنا اليوم افتتاح محطة معالجة مصرف المحسمة شرق قناة السويس، بطاقة مليون قدم مكعب مياه نظيفة في اليوم، وكانت هذه المياه في الترع والمصارف، تؤدي لزراعة 50 ألف فدان في اليوم".


وأكد أن ما يجري على أرض سيناء حكاية مصرية سوف يرويها الأجيال القادمة، وما شهدناه مدعاة للفخر والاعتزاز والثقة في النفس وفي القيادة.

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