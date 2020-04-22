حلا شيحا من الحجر المنزلي: زن الولاد مش الأيام دي بس.. شاهد

نشرت الفنانة "حلا شيحة"فيديو جديدة لها على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات تيك توك





وظهرت حلا شيحه بصحبتها ابنها من الحجر المنزلي وعلقت زن الولاد عادي بس مش الايام دي





يذكر أن عبرت النجمة حلا شيحة عن تفاؤلها بمسلسل "خيانة عهد" الذى تشارك فيه أمام النجمة يسرا، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، واصفة دورها بالمختلف ولم تقدمه من قبل، كما وصفت مؤلف العمل أحمد عادل بـ"الشاطر" رغم أنها أول تجربة له فى عالم الدراما، وتلك أسباب حماسها لتقديم الشخصية.





مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.





وكان أحدث أعمالها مسلسل "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.