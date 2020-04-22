حارس مرمى أتالانتا يعاني بسبب الإصابة بفيروس كورونا.. تفاصيل





وكان نادي أتالانتا قد أعلن الشهر الماضي عن إصابة حارسه سبورتيلو بفيروس كورونا المستجد.





وذكرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، أن سبورتيلو خضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا وظهرت نتائجه اليوم، لكنها جاءت إيجابية، وأن اللاعب مايزال يعاني من فيروس كورونا.





وأشارت الصحيفة أن ذلك الاختبار هو الثالث الذي يخضع له سبورتيلو، وظهرت النتيجة إيجابية في المرات الثلاثة، رغم أن اللاعب لا يشعر بأي تعب.





يذكر أن الدوري الإيطالي قد تم تأجيله لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".

أكدت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأربعاء، أن ماركو سبورتيلو حارس مرمى أتالانتا بيرجامو، قد تعرض لاختبار الكشف عن فيروس كورونا وجاء النتيجة إيجابية للمرة الثالثة.