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رياضة

أول فريق ينسحب من دوري أبطال أفريقيا بسبب كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تعاني العديد من الأندية حول العالم من الأزمة المادية، بسبب ما يمر به الوسط الرياضي من توقف النشاط بسبب تفشي فيروس الكورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلن نادي هايلاندرز بطل زيمبابوي انسحابه من دوري الأبطال الأفريقي، رغم كونه مؤهلا للمشاركة في النسخة الجديدة من المسابقة القارية.


وحسب ما قاله رولاند مويو المتحدث الإعلامي باسم النادي نقلا عن "سبورت 360" في نسختها العربية، أن السبب يعود إلى الوضع المالي للنادي، الذي لا يسمح له بالمشاركة في البطولة والسفر إلى خارج البلاد لخوض المواجهات.


أصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.


ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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