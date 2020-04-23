مغربي: لدينا تحديات كثيرة من أجل إنجاح برنامج «إغلب السقا» ..فيديو

قالت الفنانة رزان مغربي، أنه كانت لدينا تحديات كثيرة من أجل نجاح برنامج "إغلب السقا"، مؤكدة أنه تم العمل في ظروف صعبة.









وأضافت "مغربي"، خلال لقاء ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "mbc مصر"، أنه كانت لدينا تحديات كثيرة من أجل نجاح البرنامج والعمل على ذلك.









وتابعت الفنانة رزان مغربي، أن البرنامج يعد من أصعب أنواع البرامج، مؤكدة أن البرنامج خلق نوعا جديدا من التحدي بين كل المتسابقين.









وأشارت مغربي إلى أنه عندما قمنا بالذهاب إلى ألمانيا شعرنا أننا على نفس درجة التفكير والكفاءة بل إنه في بعض الأحيان قد نتفوق عليهم.









وقالت الفنانة رزان مغربي إن "الجمهور هيشوف قصة حلوة والسقا كان بيغنى 30 حلقة" والجمهور سيستمتع بالبرنامج.



