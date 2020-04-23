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مخرج برنامج «إغلب السقا»: تحد جديد وتفوق على الفورمات العالمي ..فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:27 ص
برنامج أغلب السقا
برنامج أغلب السقا
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محمود محسن
أكد المخرج باسم خريستو، مخرج برنامج "إغلب السقا"، أن البرنامج خلق تحديا جديدا فى الإخراج، مؤكدا أنه من أصعب أنواع البرامج التي قام بإخراجها. 


وأضاف "خريستو"، في لقاء تلفزيوني ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "mbc مصر"، أن البرنامج يتميز بالشجاعة ومواجهة  قوية بين المتنافسين.


وتابع المخرج باسم خريستو، أنه عندما ذهبنا إلى ألمانيا شعرنا بأننا على نفس درجة التفكير، بل نكاد نتفوق على الفورمات العالمي.


وأشار خريستو، إلى أن هناك ألعابا ضخمة كانت تأخد مساحة الاستوديو بالكامل، وهى ألعاب معقدة وطريقة تصويرها دقيقة، وهناك جانب آخر من التقنيات، فضلا عن إمكانيات وتقنيات أعلى من الفورمات العالمي.


وقال مخرج برنامج أغلب السقا، إنه كان شرف لي أن يكون أحمد السقا متواجد ضمن فريق العمل، مؤكدا أن السقا تحمل الكثير أثناء التصوير.

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