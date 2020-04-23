برسالة وداع لزملائه.. محمد العدل يعلن ترك رئاسة قناة الأهلي نهاية الشهر لظروف خاصة

بكلمات مؤثرة وشكر وامتنان ، بعدما أعلن انتهاء فترة عمله بنهاية الشهر الجاري، موجهًا الشكر إلى مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب. ودع محمد العدل، رئيس قناة النادي الأهلي زملاءه داخل القناة









وكتب محمد العدل في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، " لكل بداية نهاية وقد آن اوان الرحيل .. شكرا لكم جميعا شركائى وزملائى فى قناة النادى الأهلى على أيام رائعة قضيتها بينكم ومعكم". شكرا لكم جميعا شركائى وزملائى فى قناة النادى الأهلى على أيام رائعة قضيتها بينكم ومعكم".









وأضاف "وعذرا أرجو قبوله.. إن كنت قد تجاوزت فى حق أحدكم، يعلم الله أنى لم أقصد إيذاء أحد وكل ما كنت أرجوه شاشة نفخر بها جميعا.. بذلت ما استطعت من جهد.. وأفكار لبرامج فى إطار الإمكانات المتاحة لنا".









وتابع محمد العدل "ولظرف خاص اضطر آسفا لترك موقعى هذا بنهاية الشهر الجاري.. مع تمنياتى بالتوفيق لمن يتولى المسئولية بعدى".





وأكمل منشوره "شكرا لكم جميعا فنيين وإداريين أمام الشاشة وخلفها وشكرًا لإدارة بذلت كل الجهد لتعيننى على ما كنت احلم به كأهلاوى لقناة نادينا الحبيب".









وواصل محمد العدل "شكرا لمجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب .. شكرًا مجلس أمناء القناة .. شكرا لشركة الأهلى للإنتاج الإعلامى على ثقتكم الغالية.









واختتم محمد العدل، قائلا "الشكر موصول لجمهورنا ومشاهدى القناة شكرًا لمن دعمنا وشكرًا لمن انتقدنا .. وارجو أن تغفروا لى أى تقصير بالطبع لم يكن مقصودا ، مع تمنياتى لكم وللقناة بالتوفيق فى قادم الأيام اشكركم فردًا فردا.



