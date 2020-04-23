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مرأة

للسحور .. طريقة عمل الزبادي في المنزل

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:53 ص
طريقة عمل الزبادي
طريقة عمل الزبادي
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آلاء حسن
يحتوي الزبادي على عناصر غذائية هامة وهو من أهم الاطباق التي تقدم في وجبة السحور، ولا غنى عنها في رمضان واليكم طريقة عمل الزبادي في المنزل.

المقادير:

2 لتر من الحليب
3 كوب من الزبادي

الطريقة:

- نضع الحليب في وعاء على النار حتى الغليان ويرفع من على النار حتى يبرد قليلا ويصبح دافئا.

- يضاف إليه الزبادي مع التقليب السريع.

- يصب في قوالب صغيرة الحجم معدة للزبادي، وتترك في مكان دافئ ومظلم لمدة 7 ساعات على الأقل.

- يوضع في فرن دافئ على أن يكون قد سبق إشعاله لمدة 5 دقائق فقط ويطفأ بعدها ثم يترك الزبادي لمدة 7 ساعات. 
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