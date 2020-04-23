للسحور .. طريقة عمل الزبادي في المنزل

يحتوي الزبادي على عناصر غذائية هامة وهو من أهم الاطباق التي تقدم في وجبة السحور، ولا غنى عنها في رمضان واليكم طريقة عمل الزبادي في المنزل.
المقادير:
2 لتر من الحليب
3 كوب من الزبادي
الطريقة:
- نضع الحليب في وعاء على النار حتى الغليان ويرفع من على النار حتى يبرد قليلا ويصبح دافئا.
- يضاف إليه الزبادي مع التقليب السريع.
- يصب في قوالب صغيرة الحجم معدة للزبادي، وتترك في مكان دافئ ومظلم لمدة 7 ساعات على الأقل.
- يوضع في فرن دافئ على أن يكون قد سبق إشعاله لمدة 5 دقائق فقط ويطفأ بعدها ثم يترك الزبادي لمدة 7 ساعات.
المقادير:
2 لتر من الحليب
3 كوب من الزبادي
الطريقة:
- نضع الحليب في وعاء على النار حتى الغليان ويرفع من على النار حتى يبرد قليلا ويصبح دافئا.
- يضاف إليه الزبادي مع التقليب السريع.
- يصب في قوالب صغيرة الحجم معدة للزبادي، وتترك في مكان دافئ ومظلم لمدة 7 ساعات على الأقل.
- يوضع في فرن دافئ على أن يكون قد سبق إشعاله لمدة 5 دقائق فقط ويطفأ بعدها ثم يترك الزبادي لمدة 7 ساعات.