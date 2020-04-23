شوبير: الكاف خطط لحرمان مصر من المشاركة في مونديال 94





وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "الكاف خطط لحرمان منتخب مصر من المشاركة في بطولة كأس العالم 94، عن طريق استغلال واقعة "طوبة مباراة زيمبابوي" الشهيرة".





وأضاف شوبير: "بعد سقوط لوران بابيبتش مدرب منتخب زيمبابوي على الأرض مدعيا إصابته بطوبة من قبل المدرجات المصرية، طلبت منه رؤية الإصابة ولكنه رفض".





وتابع شوبير: "استغل الكاف واقعة الطوبة، ليقرر إعادة المباراة بين منتخب مصر وزيمبابوي ".





وأشار: "الكاف تعمد عدم إقامة مباراة الإعادة إلا بعد شهر كامل، مما تسبب في إحباط اللاعبين والجهاز الفني بقيادة كابتن محمود الجوهري".





وأكمل: "في النهاية ودعت مصر التصفيات بعد انتهاء مباراة الإعادة بالتعادل".





كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل مؤامرة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لحرمان مصر من المشاركة في بطولة كأس العالم 1994.