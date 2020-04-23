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رياضة

شوبير: الكاف خطط لحرمان مصر من المشاركة في مونديال 94

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:36 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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محمد السعيد
كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل مؤامرة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لحرمان مصر من المشاركة في بطولة كأس العالم 1994.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "الكاف خطط لحرمان منتخب مصر من المشاركة في بطولة كأس العالم 94، عن طريق استغلال واقعة "طوبة مباراة زيمبابوي" الشهيرة".

وأضاف شوبير: "بعد سقوط لوران بابيبتش مدرب منتخب زيمبابوي على الأرض مدعيا إصابته بطوبة من قبل المدرجات المصرية، طلبت منه رؤية الإصابة ولكنه رفض".

وتابع شوبير: "استغل الكاف واقعة الطوبة، ليقرر إعادة المباراة بين منتخب مصر وزيمبابوي".

وأشار: "الكاف تعمد عدم إقامة مباراة الإعادة إلا بعد شهر كامل، مما تسبب في إحباط اللاعبين والجهاز الفني بقيادة كابتن محمود الجوهري".

وأكمل: "في النهاية ودعت مصر التصفيات بعد انتهاء مباراة الإعادة بالتعادل".

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