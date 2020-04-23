مؤلف مسلسل الاختيار: ادعو لنا ربك يا منسي فأمثالنا يحتاجون الدعاء





وقال دويدار من خلال رسالته: " رسالة إلى الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسى الذى تشرفت بمعرفته رغم أنى حرمت شرف لقاءه: الأخ العزيز أحمد منسى، ها قد وصلنا لنهاية رحلتنا التى امتدت لأحد عشر شهرًا.. عرفتك فيها ولم تعرفنى.. وسافرت فيها خلال رحلة حياتك القصيرة المبهرة... رغم أننى لم أعش معك فيها ولو للحظة واحدة.. ولعلها يا سيدى تكون المرة الأولى التى أشعر فيها بمثل هذا الحزن لإنتهائى من عمل ما.. حالة من ألم الفراق الغير مفهوم، وحالة من الفراغ الذى يبحث عمن يملؤه جعلتنى اخيرًا اتفهم ما صادفته مع كل من عرفك من حنين غريب... وإرتباط اغرب.. وفقد لا يجد ما يعوضه.





وتابع دويدار فى رسالته للشهيد المنسى: "شكرا يا سيدى على كل ما علمتنى إياه خلال تلك الرحلة القصيرة ... وإن كانت تلك عادتك دائما مكل من تعرف او تصادف فى الحياة ... وكأن رسالتك فى الحياة ان تغير كل مكان او إنسان تصادفه الى الأفضل، شكرا على هؤلاء الرجال الرائعين الذين عرفتنى عليهم خلال رحلتى فى البحث عنك ... الشهداء منهم و الأحياء ... من التقيت منهم و من لم أتشرف بلقاءه ... فأمثالك لا يدلون الا على من يتشرف المرء بمعرفته.





وأنهى دويدار رسالته: "ادعو لنا ربك يا منسى ان يوفقنا فيما قمنا به ويتقبله منا .. ويغفر لنا تقصيرنا فيما قصرنا فيه .. ويجعله فى منفعة البلد والعباد .. ادعو لنا ربك يا منسى فأمثالنا هم من يحتاجون دعاء مثلك وليس العكس .. استودعك الله يا اخى والى اللقاء".





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حيا ة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية فضلا عن انه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.