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محافظات

إزالة 33 حالة تعد على الأراضى الزراعية بـ بني سويف

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:35 م
إزالة 33 حالة تعد
إزالة 33 حالة تعد على الأراضى الزراعية
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محمد عبد الحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد. 

وأشار المحافظ إلى متابعته بشكل يومي للحملات التي يتم يتنفيذها في هذا المحال، مشيرًا إلى أنه تم " أمس الأربعاء" إزالة 33 حالة تعد على الأراضى الزراعية، بواقع 12 حالة تعد على مساحة 10 قراريط و18 سهمًا بمركز الواسطى، و19 حالة تعد على مساحة فدان و4 قراريط بمركز الفشن، وحالتين بمركزي بني سويف وببا ،لافتا إلى تواصل حملات الإزالة على مستوى مراكز ومدن المحافظة. 

كما نوه المحافظ عن الخطة التي اعتمدتها المحافظة في مواجهة التعديات والبناء المخالف،حيث تعتمد على تنفيذ آليات محكمة للحفاظ على الرقعة الزراعية،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ،وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا".

وأشار إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أو المستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد،وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة. 

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