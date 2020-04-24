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برلمان

طلب إحاطة لاستكمال مشروعات الصرف الصحي في مركز طامية بالفيوم

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:00 ص
الصرف الصحى
الصرف الصحى
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معتز الخصوصى

قال النائب محسن أبو سمنة ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الإسكان لإستكمال مشروعات الصرف الصحى فى مركز طامية بمحافظة الفيوم.

وأشار أبو سمنة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة خصصت مبالغ مالية لإنهاء مشاكل الصرف الصحى فى محافظة الفيوم ، مؤكدا ان مركز طامية سيكون له نسبة كبيرة من هذه المبالغ المالية.

كما أوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن بعض القرى المحيطة بمركز طامية بمحافظة الفيوم ليس بها خدمات للصرف الصحى مثل فانوس ومنشية الجمال والروضة وكفر محفوظ ، حيث تبلغ 10 وحدات محلية.

وتابع : كانت هناك مشروعات للصرف الصحى منذ عام 2009 إلا انها توقف تنفيذها منذ عام 2011 فى أعقاب أحداث ثورة 25 يناير ، إلا أن الأوضاع بدأت تتحسن فى عام 2013 فى عهد الرئيس السيسى من حيث تطوير البنية التحتية فى محافظة الفيوم من خلال إنشاء شبكة طرق جديدة.
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