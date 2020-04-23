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محافظات

قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 20 طن جبن رومي منتهية الصلاحية في كفر الشيخ

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:28 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة العقيد محمد دومة، من ضبط 20 طن جبن رومي منتهية الصلاحية قبل بيعها وطرحها في الأسواق.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط معمل ألبان بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، يقوم بتجميع كميات كبيرة من الجبن الرومي المنتهي تاريخ صلاحيتها، وإعادة تدويرها وطباعة تاريخ إنتاج جديد لطرحها في الأسواق.

وضبط رجال مباحث التموين، داخل المعمل، كميات كبيرة من الجبن عبارة عن 1500 قرص تزن نحو 20 طنا من الجبن الرومي، تظهر عليه علامات التلف والتعفن.

جرى التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحضر رقم 262 لسنة 2020م، جنح أمن دولة طوارئ، مركز كفر الشيخ، وأخطرت النيابة للتحقيق.
قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 20 طن جبن رومي منتهية الصلاحية في كفر الشيخ
قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 20 طن جبن رومي منتهية الصلاحية في كفر الشيخ
قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 20 طن جبن رومي منتهية الصلاحية في كفر الشيخ
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