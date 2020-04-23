مبارك لكل إخواتي.. ساديو مانى يهنئ الأمة الإسلامية بحلول رمضان

حرص ساديو مانى لاعب ليفربول الانجليزي، على تهنئة الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك وذلك من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام" .

ونشر مانى صورة وعلق قائلا:"رمضان مبارك لكل إخوتي وأخواتي ❤️🙌🙌"

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نجم فريق ليفربول ساديو ماني لا ينوي الرحيل عن النادي الإنجليزي إلا إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، دون سواه.



وسبق أن أبدى النادي الملكي رغبته في الحصول على خدمات ماني، وتحديدًا في صيف 2018، ولكن تلك الخطوة لم تتم في النهاية ووقع اللاعب على عقد جديد حتى عام 2023.



ورغم ذلك، فإن التكهنات حول مستقبل ماني في الأنفيلد عادت من جديد مؤخرًا، عندما ذكرت تقارير صحفية أن المدرب زين الدين زيدان جدد اهتمامه بضم السنغالي في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.





