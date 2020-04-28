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فيديو جراف

فيديوجراف.. فى زمن كورونا.. روبوتات تقوم بمهام البشر

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:25 م
روبوتات
روبوتات
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ايمان عبداللطيف

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى وباء عالمي، أصبحت حركة البشر محفوفة بالمخاطر وقاد
ذلك إلى البحث عن حلول بديلة يعتمد بعضها على استخدام "روبوتات".                                    


لروبوتات في الوقت الحالي تقوم بمهام أكبر خلال حربها على كورونا وتحل الكثير من الإشكاليات في ظل المحاذير الكثيرة.


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ولمزيد من التفاصيل حول استخدام الروبوتات فى مكافحة فيروس كورونا، تابعوا الفيديوجراف التالى.                      

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