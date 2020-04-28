فيديوجراف.. فى زمن كورونا.. روبوتات تقوم بمهام البشر

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى وباء عالمي، أصبحت حركة البشر محفوفة بالمخاطر وقاد

ذلك إلى البحث عن حلول بديلة يعتمد بعضها على استخدام "روبوتات".

لروبوتات في الوقت الحالي تقوم بمهام أكبر خلال حربها على كورونا وتحل الكثير من الإشكاليات في ظل المحاذير الكثيرة.





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