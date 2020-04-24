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سيارات

بمليون جنيه.. أسعار و مواصفات نظارات شمسية من بنتلي bentley ومايباخ maybach

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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اشرف عطية

نعلم جميعا أن شركات السيارات الفارهه تطرح سياراتها لفئات معينة في المجتمع لأنها تكون غالية الثمن و تمتلك مواصفات خاصة من حيث سعة المحرك و مواصفات السيارة و مقاس الجنوط و حتي الطلاء يكون غير تقليدي فمن الطبيعي ان يكون سعر السيارة مرتفع لأنها تقدم لك مواصفات استثنائية .

لكن من غير الطبيعي أن تقوم هذه الشركات المشهورة ببيع و تصنيع السيارات الفارهه ببيع و تصنيع النظارات الشمسية فارهه ايضا لتتماشى مع علاماتها التجارية و الغريب أن تكون باهظة الثمن .


فعلي سبيل المثال طرحت شركة مايباخ نظارتها الشمسية ديبلومات 1 و سعرها 947,466 جنيه و هو ما يعادل سعر سيارة أخرى من مرسيدس

حيث إنها مصنوعة من ذهب عيار 18 ومرصعة بـ 174 الماسة موضوعة على اليد ومن عيار 1.18، بالإضافة إلى أن قالب النظارة مصنوع يدويًا ويحمل اللون التركوازي، ولقد صنعت 50 نسخة منها فقط.


و حتي شركة بنتلي قدمت نظارة مماثلة  وذلك بالتزامن مع إطلاق سيارة لوزان الفاخرة، لذا كان لا بد أن تكون نظاراتها بالقيمة والفخامة ذاتها، ولقد صنعت 100 نسخة منها فقط.

ولقد تم تصميم النظارة الرائعة من البلاتين الخالص، بالإضافة إلى الذهب الأبيض والذهب الزهري، وهما لونين منحاحها اللمسة الأنثوية الفائقة.

 

 

 

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