الجمهور يبحث عن رامز مجنون رسمي

ورد الفنان رامز جلال على سؤال الفنان شريف عامر الذي استفسر فيه عن اكثر ناس التي أخذته الشفقة بهم فى برنامج المقالب رامز مجنون رسمى"، قائلا: "السؤال ده حلو أوي" أول واحدة الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد " بلبلة" وكل فنانة وفنان كبير وكل أصحابي الـ 30 اللى ظهروا معنا.





وأضاف: "والله العظيم كنت بحس برهبة جامدة عشان دول أصحابى.. واللى كان بيضحكنى مكنتش بضحك بس كنت لازم أكمل المقلب"، كما قال إنه يقابل ضحاياه هذا العام وجها لوجه بدون ماسك، مؤكدًا "وش لوش.. حد ليه شوق فى حاجة" كما وجه رسالة لجميع الفنانين الذين تعرضوا لمقلب برنامج رامز مجنون رسمى قائلا " سامحوني".





وطالب الفنان رامز جلال الإعلامي شريف عامر على الهواء بخلع النظارة، وبالفعل قام شريف بالاستجابة لرامز، ورد شريف عامر "منك لله يا رامز".





وقال جلال مقدم برنامج رامز مجنون رسمى، إن الإعلامى شريف عامر جلس على كرسي رامز المجنون، موضحًا "شريف كان عامل أنه جامد فى الأول والكل هيشوف اللى حصل معاه".