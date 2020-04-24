بقفطان أسود.. فرح علي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

حرصت المذيعة فرح علي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير استقبالا لشهر رمضان الكريم.
وتألقت فرح علي فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت قفطانا أسود طويل من DnDdesigns، واتسم التصميم بأنه مطرز بالألوان الجذابة التى جمعت بين اللون الفوشيا و الأصفر، ونسقت معه سترة قطنية باللون الأسود و بنطلون بنفس اللون.
وأنتعلت فرح علي حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون الذهبى، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع إطلالتها مما منحها إطلالة متكاملة.
أما من الناحية الجمالية، فأعتمدت فرح علي على خصلات شعرها الاسود الانسيابى المنسدله على كتفيها، ووضع لها خبير التجميل إسماعيل غانى مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.
وعلقت المذيعة فرح علي على الصورة قائلة "كل سنة و انتم طيبين و رمضان كريم عليكم جميعا يا رب "، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على انستجرام.