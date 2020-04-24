ليفربول يرفض عودة كوتينيو





وكان فيليبي كوتينيو انتقل إلى برشلونة في شتاء 2017 قادما من ليفربول، ليفشل اللاعب في إثبات نفسه مع البلوجرانا على مدار عاما ونصف، مما دفع إدارة النادي الكتالوني لإعارته إلى بايرن ميونخ لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية، أن كوتينيو عرض على مسئولي نادي ليفربول العودة، خلال الصيف المقبل، ولكن طلبه قوبل بالرفض.





وأشارت تقارير مؤخرا إلى اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية بضم كوتينيو خلال الصيف المقبل، على رأسهم تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام.





وشارك كوتينيو مع بايرن ميونخ في 22 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم، سجل خلالهما 8 أهداف، وصنع 6 آخرين.



رفض مجلس نادي ليفربول عودة البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب نادي برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.