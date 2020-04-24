خلود زهران: يجب مواصلة الالتزام بالابتعاد عن التجمعات خلال شهر رمضان

وأضافت الإعلامية خلود زهران، خلال برنامجها هذا الصباح والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز ، أن الوضع الحالى لانحسار فيروس كورونا فى بعض البلدان هو أمر مطمئن، لافتة إلى أن هذا الأمر لا يعنى اختفاء الفيروس ويجب استمرارية كافة الإجراءات الوقائية ضد وباء كورونا فى شهر رمضان أيضا سيف ع والبعد عن التجمعات .





وأكدت ، أن منظمة الصحة العالمية حريصة على إيفاد كافة الشعوب بكافة المستجدات حول الفيروس أول بأول للكشف عن آخر إحصائيات وأرقام المصابين حول العالم.





وأشارت ، إلى أن وزارة الصحة تحرص يوميا على إصدار بيان للمواطنين تكشف من خلاله عدد الإصابات والشفاء بفيروس كورونا.

برنامج هذا الصباح تقدمه الإعلاميتان أسماء مصطفى ، خلود زهران عبر فضائية اكسترا نيوز بتناول أهم القضايا والملفات التى تشغل بال المواطن المصري .







