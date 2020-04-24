ريال مدريد يهنئ متابعيه بحلول شهر رمضان

هنأ نادي ريال مدريد متابعيه ومشجعيه في كل أنحاء العالم بحلول شهر رمضان المعظم.





وكتب ريال مدريد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا : نادي ريال مدريد يهنئ متابعيه الأعزاء بحلول شهر رمضان المبارك كل عام و أنتم بخير.





على جانب آخر رفض ريال مدريد الإسباني، العودة لخوض منافسات الدوري الإسباني خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بسبب عدم وجود حل جذري يحمي اللاعبين من أخطار الإصابة.





وحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية ، فإن ريال مدريد يرفض العودة إلى المباريات في ظل المخاطرة باللاعبين، إلا في حالة اكتشاف علاج لفيروس كورونا يضمن عدم تعرض أحد للإصابة مجددًا.





وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.



