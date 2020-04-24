برشلونة يقترب من خطف تيمو فيرنر من ليفربول

اقترب نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إريك أبيدال المدير الرياضي لنادي برشلونة عقد اجتماعا مع والد تيمو فيرنر الشهر الماضي، للحديث عن إمكانية انتقال اللاعب إلى البلوجرانا، خلال الصيف المقبل.
وأضافت الصحيفة، أن مفاوضات أبيدال مع والد فيرنر كانت تسير مع والد فيرنر بشكل جيد، وأن اللاعب أصبح قريبا من برشلونة".
وتابعت الصحيفة، أن برشلونة يرى أن فيرنر هو الأبديل الأمثل لصفقة لا تاورو مارتينيز، بعدما طالب إنتر ميلان برشلونة بدفع 111 مليون يوور، مقابل التخلي عن خدمات اللاعب.