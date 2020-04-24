وزير الري: تنمية قدرات أبناء دول حوض النيل في مجال هندسة الأنهار

شهد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى حفل ختام الدورة التدريبية الأربعون في مجال "هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة" والتي قام بتنفيذها معهد الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياة خلال الفترة من ١٥ مارس الي ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ عبر خاصية الفيديو كونفرانس .





وقدم الدكتور عبدالعاطى التهنئة للمتدربين على إجتياز الدورة التدريبية، وأشار الى ان هذه الدورة تهدف إلى بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل في مجال هندسة الأنهار والأبحاث التطبيقية، معربا عن تقديره لمثل تلك الفعاليات والدورات التدريبيه التى تمثل إحدى أوجه التعاون المشترك بين دول حوض النيل فى مجال تبادل الخبرات وبناء القدرات متمنيًا التوفيق لكافة المتدربين فى مجالاتهم العمليه .





ورحب الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه بالمشاركين وووجه التهنئة لهم وخالص الأمانى بإقامة جيدة فى مصر والاستفادة الجيدة من الدورة .





شارك بالدورة التدريبية ١٩ مشارك من دول حوض النيل كالتالي ( ٣ جنوب السودان، ٢ كينيا، ٢ تنزانيا، ٦ رواندا، ١ بوروندي، ٣ الكونغو الديمقراطية و ٢ من مصر ) وبتمويل من المبادرة المصرية للتعاون مع أفريقيا التابعة لوزارة الخارجيه.





‏‎ وفى الختـــام قام الدكتور سامى عبد الفتاح مدير معهد بحوث الهيدروليكا بتوزيع شهادات إتمام الدورة التدريبية علي المتدربين.