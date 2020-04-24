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محافظات

فى أول أيام رمضان.. كردونات أمنية على مداخل منطقة العزل الإجباري ببهتيم.. الأهالى: اشترينا كل حاجة وعلقنا الزينة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:15 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

سادت حالة من الهدوء فى أول ايام شهر رمضان بمنطقة المرجوشي ببهتيم في شبرا الخيمة عقب فرض عزل صحى وكردونات أمنية في مداخل المنطقة التى تم عزلها بعد إصابة 35 شخصا بفيروس كورونا.

ولم يمنع العزل من الاحتفال باستقبال شهر رمضان حيث حرص بعض الشباب والأسر على تعليق الزينة فى البلكونات وعلى نوافذ المنازل لإضفاء بعض الأجواء الرمضانية بالمنطقة وإدخال البهجة على اهالى المنطقة وعدم حرمانهم من أجواء رمضان.

فى سياق متصل استمرت حالة من التفاؤل بين الأهالى بعد الإعلان عن نتائج الفحوصات التي تم أخذها من المخالطين للحالات المرضية التي ظهرت في المنطقة وأكدت النتائج سلبية 25 حالة فيما لا تزال الأجهزة المعنية تتابع عن كثب متابعة العزل الإجباري لـ 37 منزلا بالمنطقة بعد انحسار الحالات المصابة نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها بالمنطقة.


كما قامت أجهزة المحليات بإرسال سيارات تحمل السلع الغذائية والمواد التموينية والخبز لتدبير احتياجات المواطنين المعيشية فى المنطقة.

من ناحية اخرى أطلق عدد من الشباب مبادرة لتقديم الخدمات يوميا للأسر المعزولة بتوزيع الاحتياجات المنزلية عليهم على مدار اليوم لمساعدة الأسر على البقاء في منازلهم وعدم الخروج أثناء العزل.


وقال الدكتور شريف وحيد أنه كون مع مجموعة من شباب شبرا الخيمة مبادرة للتطوع في خدمة الأسر المعزولة وتم تقسيم المنطقة المحظورة والمكونة من شارعين بينهما 4 حارات إلى مربعات وكل شاب من أفراد كل عمارة مسؤول عن استلام مستلزمات العمارة وتوزيعها على الأسر، موضحا انه تم توفير كل حاجة للمواطنين حتى زينة رمضان.

فى أول أيام رمضان.. كردونات أمنية على مداخل منطقة العزل الإجباري ببهتيم.. الأهالى: اشترينا كل حاجة وعلقنا الزينة
فى أول أيام رمضان.. كردونات أمنية على مداخل منطقة العزل الإجباري ببهتيم.. الأهالى: اشترينا كل حاجة وعلقنا الزينة
فى أول أيام رمضان.. كردونات أمنية على مداخل منطقة العزل الإجباري ببهتيم.. الأهالى: اشترينا كل حاجة وعلقنا الزينة
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