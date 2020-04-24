طريقة حجز وحدات janna للإسكان الفاخر إلكترونيا.. ما هي أنظمة السداد والتقسيط ومقدم الحجز.. كل ما تريد معرفته عن مشروع جنة للإسكان الفاخر

وأكد المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية ، أن حجز الوحدات المطروحة من خلال الموقع الالكترونى (www.hdb-reservation.com) يبدأ من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء 16/6/2020، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 18/6/2020، حيث يقوم العميل بالدخول على الموقع مرة أخرى بالرقم القومى وكلمة المرور، وتظهر شاشة توضح البيانات الاساسية بالاستمارة السابق تسجيلها (للاطلاع فقط)، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالى (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة) ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة، مؤكدًا أن التخصيص بأسبقية الحجز الإليكترونى (online).





وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم استكمال باقى مقدم الحجز خلال الفترة من 23/6/2020 : 22/7/2020، وفى حالة عدم استكمال إجراءات الحجز أو عدم الرغبة فى حجز الوحدة السكنية يتم رد المبالغ المسددة وفقا لما يلى، سيتم إتاحة شاشة على الموقع الالكترونى (www.hdb-reservation.com) ببنك التعمير والاسكان بعد الانتهاء من فترة الحجز لتسجيل طلبات رد المبالغ المسددة، يتم تنفيذ الطلب خلال "خمسة أيام عمل" من تاريخ تقديم الطلب، ويتم رد المبلغ بنفس أسلوب السداد، ويجب مراعاة ما جاء بحاﻻت إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط للعملاء الفائزين.





أنظمة سداد وتقسيط وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر





وفيما يتعلق بنظام سداد قيمة الوحدة، أوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه فى حالة حجز الوحدة يُستكمل سداد جدية الحجز إلى 10 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز خلال الفترة من 23/6/2020، حتى 22/7/2020، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز (سويفت – ACH – تحويل داخلى لحساب بنك التعمير والإسكان، فرع الدقى – من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك)، وفى حالة السداد لباقى قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز يتم خصم 8 % من القيمة الإجمالية للوحدة شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز الـ10 % بالإضافة الى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من اجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز الالكترونى.





وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: يتم سداد دفعات ربع سنوية بقيمة 10 آلاف جنيه لحين استلام الوحدة في حالة عدم جاهزية الوحدة للتسليم الفوري (على أن يتم سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني للمشروع)، ويتم سداد 15 % من قيمة الوحدة عند الاستلام، بينما باقى ثمن الوحدة يتم سداده بإحدى الطرق التالية، يتم سداد باقى قيمة الوحدة علي أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من المواعيد المحدد إخطار العميل بالاستلام، ويمكن سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 او 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزى المصرى وقت الطرح بالإضافة الى 2% + ( 0.5% مصاريف تحصيل ) ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالاقساط قبل الاستلام.



