AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عالم روسي شهير يدعى تخليق الصين لـ فيروس كورونا .. تفاصيل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:00 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

زعم أحد علماء الأحياء الدقيقة الروس، أن فيروس كورونا التاجي هو نتيجة قيام علماء ووهان "بأشياء مجنونة تمامًا" في مختبرهم.


وادعى  الخبير العالمي الشهير البروفيسور بيتر تشوماكوف، أن هدفهم من ذلك كان  لدراسة إمكانات الفيروس وليس "بقصد خبيث" لخلق قاتل من صنع الإنسان عمدا.


وأضاف أن مختبر ووهان حصل أيضًا على تمويل من الولايات المتحدة عبر مؤسسة جورج سوروس.


وقال البروفيسور تشوماكوف، كبير الباحثين في معهد إنجلهاردت للبيولوجيا الجزيئية في موسكو إن في الصين، شارك العلماء في مختبر ووهان بنشاط في تطوير متغيرات فيروس كورونا المختلفة لأكثر من عشر سنوات مضيفا، أن العلماء  قاموا بذلك، ليس بهدف إنشاء متغيرات مسببة للأمراض ولكن لدراسة قدرتهم المرضية لافتا إلى أنهم فعلوا أشياء مجنونة تمامًا ، في وجهة نظرة.



وأوضح أنه على سبيل المثال، إدراج  العلماء الجينوم ، الذي أعطى الفيروس القدرة على إصابة الخلايا البشرية، الآن تم تحليل كل هذا.  إن صورة احتمال إنشاء الفيروس التاجي الحالي تظهر ببطء ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علماء صينيون يعلنون مفاجأة مثيرة عن مصدر فيروس كورونا القاتل

بحث علمي يفجر معلومات جديدة بشأن أول ظهور لـ فيروس كورونا

لـ محبي نظرية المؤامرة.. ما حقيقة تخليق فيروس كورونا في المعامل

هل تسبب معمل ووهان للفيروسات في انتشار فيروس كورونا.. اعرف الحقيقة

المخابرات الأمريكية تحقق في تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني..فيديو

رد الخارجية الصينية على اتهامات تخليق كورونا بمعمل ووهان

ترشيحاتنا

عادة للبسطاء.. تعليق صادم من محافظ الإسكندرية عن مجسم الكعبة

الصين بدون وفيات من فيروس كورونا لليوم التاسع على التوالي

تفاصيل تعاقد الأهلي الجديد مع السويسري فايلر

قصة سورة الفاتحة وسبب نزولها.. بدأت بهروب رسول الله عند سماع نداء الملائكة له: يا محمد

ناسا: كويكب ضخم يمر بجوار الأرض اليوم

علي جمعة: وجه أبو الهول صورة سيدنا إدريس عليه السلام .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. نوال الزغبي تستقبل رمضان بهذه الإطلالة

لـ أطفالك.. طريقة عمل الفشار بالكراميل خطوة بـ خطوة

إطلالة أول يوم رمضان.. دعاء فاروق تتألق بعباءة جديدة