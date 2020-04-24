عالم روسي شهير يدعى تخليق الصين لـ فيروس كورونا .. تفاصيل

زعم أحد علماء الأحياء الدقيقة الروس، أن فيروس كورونا التاجي هو نتيجة قيام علماء ووهان "بأشياء مجنونة تمامًا" في مختبرهم.

وادعى الخبير العالمي الشهير البروفيسور بيتر تشوماكوف، أن هدفهم من ذلك كان لدراسة إمكانات الفيروس وليس "بقصد خبيث" لخلق قاتل من صنع الإنسان عمدا.

وأضاف أن مختبر ووهان حصل أيضًا على تمويل من الولايات المتحدة عبر مؤسسة جورج سوروس.

وقال البروفيسور تشوماكوف، كبير الباحثين في معهد إنجلهاردت للبيولوجيا الجزيئية في موسكو إن في الصين، شارك العلماء في مختبر ووهان بنشاط في تطوير متغيرات فيروس كورونا المختلفة لأكثر من عشر سنوات مضيفا، أن العلماء قاموا بذلك، ليس بهدف إنشاء متغيرات مسببة للأمراض ولكن لدراسة قدرتهم المرضية لافتا إلى أنهم فعلوا أشياء مجنونة تمامًا ، في وجهة نظرة.





وأوضح أنه على سبيل المثال، إدراج العلماء الجينوم ، الذي أعطى الفيروس القدرة على إصابة الخلايا البشرية، الآن تم تحليل كل هذا. إن صورة احتمال إنشاء الفيروس التاجي الحالي تظهر ببطء ".