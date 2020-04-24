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جمال شعبان: فيروس كورونا دوخ العالم ومحدش عارف له حاجة.. فيديو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:57 م
صدى البلد
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عادل نصار

عبر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، عن إحباطه من أزمة وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، والذي يضرب العالم دون رد فعل مؤثر ضد من قبل علماء الأرض وعجزهم في التصدي له.


وأضاف شعبان، في حواره ببرنامج «رب زدني علما»، والمذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أن :"فيروس كورونا المستجد دوخ، ولا وصلنا لدواء ولا عرفنه عن أي حاجة وكل يوم أكبر أطباء في العالم يعملوا عليه دون أي جدوى حقيقية.


وتابع أن :"الجو الشعوري الذي فرض نفسه في مصر والعالم كله اجواء هلع وخوف وتوتر من فيروس كورونا المستجد"، لافتا إلى أن :"النشرات بقت كابوس ومافيش خبر يطلع يهدي".

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