بعد اقترابها من الاستحواذ على نيوكاسل.. هل تكرر السعودية نجاح تجربتي تشيلسي والسيتي؟

بعد نجاح التجربة الاستثمارية في نادي تشيلسي ومانشستر سيتي، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق هذا الإنجاز بالاستحواذ على نادي نيوكاسل الانجليزي العريق من خلال صندوق الاستثمارات العامة بالتحالف مع مستثمرين آخرين، والذي اقترب من حسم الصفقة بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني بعد توقيع الاتفاقيات والعقود اللازمة، في انتظار اللمسات الأخيرة، وفقا لما أعلنت عنه وسائل إعلام عالمية.





وتسعى عملية الاستحواذ إلى السير على نهج تجربتي تشيلسي والسيتي، من خلال إعادة هيكلة إدارة نادي نيوكاسل وضخ العديد من الأموال والاستثمارات داخله، سواء على مستوى البنية التحتية والمنشآت بجانب التعاقد مع لاعبين جدد لإعادة النادي إلى منصة التتويج ومزاحمة كبار الدوري الانجليزي كما حدث مع ناظرييه.





يرجع الفضل في نجاح التجربتين السابقتين، إلى استثمارات الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فعقب استحواذهما على الناديين، ارتفعت اسهمهما وحققا نجاحات هائلة على الصعيدين المحلي والقاري، كما أصبحا من كبار كرة القدم الإنجليزية.





تشيلسي





ظهر نجاح تجربة نجاح نادي تشيلسي مباشرة وبسرعة ملحوظة، عقب استحواذ الملياردير الروسي أبراموفيتش عليه عام 2003، في صفقة بلغت 140 مليون جنيه استرليني، لتتوالى بعدها الألقاب والإنجازات بعد استقطاب أشهر المدربين واللاعبين، نجحوا في كسر هيمنة هيمنة الأندية الانجليزية الكبار في هذه الفترة مانشستر يونايتد، ارسنال، وليفربول، كما نجحوا في اعتلاء قمة الدوري بعد معاناة في أدوار المنتصف وتزيل الترتيب.





دللت الأرقام على نجاح تجربة النادي اللندني، حيث كان رصيده 11 بطولة طوال تاريخه، أما بعد صفقة الاستحواذ أضاف النادي 18 لقبا جديدا من بينهم 5 ألقاب دوري ولقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، كما ارتفعت عائداته المادية أيضا بشكل ملحوظ، حيث بلغت 443.4 مليون جنيه استرليني، ما يعادل 562 مليون دولار عن موسم 2017-2018 كما حقق 62 مليون جنيه أرباحا في نفس الموسم.





مانشستر سيتي





شهدت مدينة مانشستر الانجليزية، تجربة آخرى ناجحة لكن باستثمارات إماراتية، عقب استحواذ مجموعة أبو ظبي المتحدة للتنمية والاستثمار المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان على نادي مانشستر سيتي بقيمة 360 مليون دولار عام 2008، قفزت بالنادي من خطر الهبوط إلى قمة الدوري ومزاحمة غريمه اليونايتد.



