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رياضة

وائل جمعة يروي تفاصيل لأول مرة عن واقعة شهيرة بين حسن شحاته وميدو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:00 م
حسن شحاته وميدو
حسن شحاته وميدو
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حسن العمدة
كشف وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أسرارا جديدة عن الواقعة الشهيرة بين أحمد حسام ميدو وحسن شحاتة مدرب المنتخب وقتها.

وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية، إن موقف ميدو مع حسن شحاتة كان من المواقف الغريبة، ميدو أحد نجوم المنتخب، وكانت رؤية حسن شحاتة أن عمرو زكي احتياط، وكنا متعادلين وقتها ونزل عمرو زكي بدلا من ميدو وسجل هدف التقدم.

وشدد على ان ميدو من حماسه ورغبته في مساعدة الفريق طلب منه أن ينتظر، خاصة أنه كل مباراة كان يتم تبديله فشعر أنها مقصودة من حسن شحاتة ، وكان من المواقف الصعبة التي مرت علينا، ولكن الكبار كانوا يتدخلون في المنتخب لحل أي أزمة، وميدو اعتذر لحسن شحاته، واستمر معنا ولكن لم يشارك في المباراة النهائية.
 
وأكمل: حصلت على أفضل مدافع في 2006، وقلت بذلك إنني ضمنت مكاني في المنتخب، ولكن حدثت بعض الأمور بيني وبين جوزيه فكنت أجلس احتياطيا.

وأضاف: أن حسن شحاتة في هذا الوقت تحدث معي، وقال لي من الضروري أن تلعب أساسيا حتى تشارك مع المنتخب، وإلا فارحل عن الأهلي حتى لو على سبيل الإعارة ، وان المهم هو المشاركة حتى تضمن مكانك في المنتخب بغض النظر عن أنك أفضل مدافع في إفريقيا، الأهم أن تكون أساسيًا مع ناديك، وهذا دليل على تواصله مع اللاعبين جميعهم.

وسؤاله عن جلسة جوزيه معهم بشأن مباراة الصفاقسي، قال: أخبرنا بين الشوطين العبوا 45 دقيقة للتاريخ، لو انتصرتم هذا المطلوب، ولو خسرتم يظل الناس يتذكرونكم إلى الأبد، معلقا ، لن أنسى هذه المقولة ستظل عالقة في ذهني.
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