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أخبار العالم

حتى 3 فجرا.. السعودية تسمح بعودة بعض الأنشطة التجارية خلال رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:48 م
السعودية تسمح بعودة
السعودية تسمح بعودة عدد من الأنشطة التجارية خلال رمضان
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قسم الخارجي
قررت المملكة العربية السعودية السماح لأنشطة تجارية إضافية بالعمل خلال شهر رمضان،  من الساعة 3 عصرًا وحتى 3 فجرًا.

وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية السماح لـ20 نشاطًا تجاريا إضافيا طيلة شهر رمضان خلال المواعيد المذكورة، مع مراعاة تقديم الطلبات عن طريق التطبيقات الذكية أو أسطول المنشآت الخاص.

وبحسب صحيفة "عكاظ" تشمل الأنشطة الإضافية التي تم ضمها 3 قطاعات، منها الزراعة والغذاء، حيث ضمت قائمة الأنشطة التي تم استحداثها: الكافيتريات ومنها محلات الفول واللقيمات، محلات الآيس كريم، إضافة إلى الكوفي شوب، ومحلات تقديم العصائر الطازجة والمشروبات الباردة، محلات البيع بالتجزئة للشوكولاتة والكاكاو (محلات بيع الحلويات)، والمخابز اليدوية.

وتضمنت الخدمات، محلات البيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكرية (محلات الحلويات)، ومحال البيع بالتجزئة للحيوانات المنزلية وأطعمتها وأسماك الزينة ومستلزماتها.

كما شملت قائمة الأنشطة التي تم إضافتها، إنشاء وإصلاح الطرق والشوارع والأرصفة ومستلزمات الطرق (تنفيذ وصيانة الطرق والجسور والأنفاق)، إنشاء وإصلاح الجسور والأنفاق، أنشطة تنظيف الطرق، رعاية وصيانة المتنزهات والحدائق لأغراض الإسكان العام، رعاية وصيانة متنزهات الطرق السريعة، أنشطة التطهير والتبخير لإبادة الحشرات والقوارض.

وشملت أيضا إلى عمال تركيب وصيانة المصاعد، تركيب وإصلاح وصيانة السلالم المتحركة والسيور الناقلة والأرضية، تركيب وإصلاح وصيانة الأبواب الأوتوماتيكية، أنشطة خدمات صيانة المباني، ترميم المباني السكنية.

وأوضحت الصحيفة أن الأنشطة المستحدثة والمضافة أخيرا تضمنت أيضا خدمات جمع النفايات البلدية.
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