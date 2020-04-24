الاتحاد التونسي: لدينا نية لاستكمال الموسم الحالي.. فيديو





وقال موقو في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة :"نيتنا استكمال الدوري وسنناقش الحكومة بخصوص هذا الأمر، مع العمل بكافة الإجراءات التدبيرية اللازمة، إذا لم يسمح الوضع الصحي باستئناف المباريات بعد العيد، سنضطر لسيناريو آخر، وضعنا 3 أسابيع كفترة إعداد لأندية تونس، إذا قررنا عودة الدوري."





وأضاف موقو:" أخبرنا جميع الأندية بوضع استراتيجية لعودة التدريبات تمهيدًا لعودة الدوري، قد نلعب المباريات بجعل اللاعبين يرتدون الكمامات، هو اقتراح نقوم بدراسته."





يذكر أن الدوري التونسي قد تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كوورنا المستجد"كوفيد 19"

أكد أمين موقو عضو مجلس إدارة الاتحاد التونسي ورئيس لجنة المسابقات نيتهم استكمال الموسم الحالي رغم تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".