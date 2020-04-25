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فن

مسلسل لما كنّا صغيرين.. كريم قاسم حلقة الوصل بين الأصدقاء

السبت 25/أبريل/2020 - 02:01 ص
كريم قاسم
كريم قاسم
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محمد نبيـل - محمد نحلة

يخوض الفنان كريم قاسم السباق الرمضاني بمسلسل لما كنّا صغيرين، حيث يشارك في بطولته مع النجوم خالد النبوي، محمود حميدة وريهام حجاج، وكشفت الحلقة الأولى من المسلسل عن محاولات وائل (كريم قاسم) الوفاق بينه وبين أصدقائه وذلك بعدما أصبحت صديقته نهى (نسرين أمين) حامل من صديقه حسن (نبيل عيسى).


ولم تكشف الحلقة الأولى بعد عن أبعاد شخصية كريم قاسم بالكامل، ومن المؤكد أن تكشف لنا الحلقات القادمة المزيد عن شخصيته، ويعرض المسلسل على قناة dmc الساعة 9:30 مساءً، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساءً.

ويقوم كريم قاسم بشخصية وائل وهو أحد الأصدقاء الخمسة الذين تربطهم صداقة قوية منذ أيام الجامعة، ويعتبر وائل هو رابط الوصل بين الأربعة أصدقاء وكاتم الأسرار، كما يمتاز أيضًا بخفة الظل.


 وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي، حيث يتعرض هؤلاء الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.

مسلسل لما كنا صغيرين إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم قاسم، ريهام حجاج ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل.


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