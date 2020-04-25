أجيري: اللغة العربية سبب معاناتي مع منتخب مصر

اعترف مدرب منتخب مصر السابق، خافيير أجيري ، إنه عانى في مصر واليابان بسبب عدم قدرته على التواصل اللغوي بشكل جيد مع اللاعبين.





وكان أجيري مسؤولًا عن تدريب مصر خلال الفترة بين 2018 و2019، في حين درب منتخب اليابان من 2014 وحتى 2015.





وعندما سُئل عن أهمية التواصل اللغوي، أجاب أجيري في تصريحات نشرتها شبكة "espn" العالمية: "بالتأكيد هناك أهمية كبيرة، الإغواء كلمة جيدة، كل المديرين لديهم هذه القدرة على الإقناع، يجب أن تكون قادرًا على التواصل مع اللاعبين".





وأضاف أجيري : "على سبيل المثال، أنا أتحدث اللغة الإنجليزية وكان الأمر جيدًا بالنسبة لي في الإمارات، ولكن لم يكن كذلك في مصر واليابان، لغة الجسد تساعد كثيرًا ولكنها ليست فعالة تمامًا".





وواصل مدرب ليجانيس الإسباني: "هناك مدربان عظيمان في إسبانيا وربما الأفضل، وهما فيسنتي دي بوسكي ولويس أراجونيس، كلاهما فشل في تركيا، لأنهما لم يتمكنا من التواصل مع اللاعبين، حتى لو كان المترجم مثاليًا، الأمر ليس نفسه عندما تتحدث بنفسك".





واختتم: "عندما وصلت إلى اليابان، أخبرني بألا أصرخ على اللاعبين كثيرًا، فتسائلت لماذا تعاقدوا معي إذن؟!"