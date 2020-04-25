أجيري: الكرة الإنجليزية أكثر نظافة من الإسبانية.. ومحمد صلاح خير مثال

ليجانيس الإسباني ، عن سبب تفضيله كرة القدم الإنجليزية على الإسبانية . كشف خافيير أجيري مدرب منتخب مصر السابق والمدير الفني لفريق





وقال أجيري في تصريحات نشرتها شبكة "ESPN" العالمية: "أحب كرة القدم الإنجليزية بسبب تلاحم اللاعبين، فهم يستمرون في اللعب والركض، ويتنافسون وتظل المباراة مستمرة حتى النهاية".





وأضاف: "اللعب النظيف في كرة القدم الإنجليزية هو شيء أحبه، هنا في إسبانيا أصبحت الكرة ملوثة".





وواصل أجيري : "هنا في الدقيقة 80 تجد فجأة أن اللاعبين في الفريق الفائز يعانون من تشنجات عضلية، لماذا لا يعاني لاعبو الفريق الخاسر من الأمر ذاته؟ تجد إنه لا يوجد لعب خلال 7 أو 8 دقائق، اللاعبون يظلون على الأرض، ويرسلون إيماءات لبعضهم".





واختتم: "في إنجلترا اللعب أكثر نظافة، هناك الكثير من اللعب النظيف، محمد صلاح مثال على ذلك، إنه لاعب نقي، وتجد أن هناك الكثير من العبء الثقيل من المسؤولية عليه".