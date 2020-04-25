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رياضة

أجيري: الكرة الإنجليزية أكثر نظافة من الإسبانية.. ومحمد صلاح خير مثال

السبت 25/أبريل/2020 - 05:20 ص
خافيير أجيري ومحمد
خافيير أجيري ومحمد صلاح
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محمد رشاد
كشف خافيير أجيري مدرب منتخب مصر السابق والمدير الفني لفريق ليجانيس الإسباني ،عن سبب تفضيله كرة القدم الإنجليزية على الإسبانية .

وقال أجيري في تصريحات نشرتها شبكة "ESPN" العالمية: "أحب كرة القدم الإنجليزية بسبب تلاحم اللاعبين، فهم يستمرون في اللعب والركض، ويتنافسون وتظل المباراة مستمرة حتى النهاية".

وأضاف: "اللعب النظيف في كرة القدم الإنجليزية هو شيء أحبه، هنا في إسبانيا أصبحت الكرة ملوثة".

وواصل أجيري : "هنا في الدقيقة 80 تجد فجأة أن اللاعبين في الفريق الفائز يعانون من تشنجات عضلية، لماذا لا يعاني لاعبو الفريق الخاسر من الأمر ذاته؟ تجد إنه لا يوجد لعب خلال 7 أو 8 دقائق، اللاعبون يظلون على الأرض، ويرسلون إيماءات لبعضهم".

واختتم: "في إنجلترا اللعب أكثر نظافة، هناك الكثير من اللعب النظيف، محمد صلاح مثال على ذلك، إنه لاعب نقي، وتجد أن هناك الكثير من العبء الثقيل من المسؤولية عليه".
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