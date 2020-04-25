بعد ثاني حلقة من الفتوة.. "مي عمر " تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر هاشتاج#مي_عمر موقع التواصل الاجتماعي و تبادل التغريدات و الصور و الفيديوهات " تويتر " بعد عرض ثاني حلقة من مسلسل الفتوة , بعدما تفوقت على نفسها في دور ليل
و جاءت بعض التغريدات كالاتي :
لما تحكي عن مي عمر بتتزكر انو ابداعها ما الو حدود جد مي دورك بجنن بهلمسلسل مع انه لسا بأول حلقاته لكن المبدع ببدع بكل شي و بكل الحلقات موفقة و بتمنالك يا عمري مزيد من تألق و نجاح
للنجاح أناس يقدرون معناه وللإبداع اناس يحصدونه دور مختلف للفنانه الجميله مي عمر أو ليل
هيكون دويتو جامد مع الفنان ياسر جلال
مستنيه اول لقطه بينكم
هيكون دويتو جامد مع الفنان ياسر جلال— donya (@donya_dandon) April 24, 2020
مستنيه اول لقطه بينكم @MaiOmar#مي_عمر #الفتوة #ليل #الفتوه pic.twitter.com/mKRe4zUpjk
لما تحكي عن مي عمر بتتزكر انو ابداعها ما الو حدود جد مي دورك بجنن بهلمسلسل مع انه لسا بأول حلقاته لكن المبدع ببدع بكل شي و بكل الحلقات موفقة و بتمنالك يا عمري مزيد من تألق و نجاح لانو بلبقولك ..بحبك😘😘#مي_عمر #الفتوة @MaiOmar— Sara Abd 🇯🇴♥️ (@saraabd4_) April 24, 2020
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