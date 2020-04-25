بعد ثاني حلقة من الفتوة.. "مي عمر " تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي





و جاءت بعض التغريدات كالاتي :





لما تحكي عن مي عمر بتتزكر انو ابداعها ما الو حدود جد مي دورك بجنن بهلمسلسل مع انه لسا بأول حلقاته لكن المبدع ببدع بكل شي و بكل الحلقات موفقة و بتمنالك يا عمري مزيد من تألق و نجاح









للنجاح أناس يقدرون معناه وللإبداع اناس يحصدونه دور مختلف للفنانه الجميله مي عمر أو ليل









هيكون دويتو جامد مع الفنان ياسر جلال مستنيه اول لقطه بينكم



مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال و مي عمر وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

و يجسد أحمد خليل شخصية صابر أبو شديد " فتوة الجمالية ولديه ابن "عزمي " ويجسد الدور أحمد صلاح حسني أما ابنته "ليل " تجسد دورها مي عمر والتي خرجت دون علم والدها الفتوة من أجل حضور حنة .



































لما تحكي عن مي عمر بتتزكر انو ابداعها ما الو حدود جد مي دورك بجنن بهلمسلسل مع انه لسا بأول حلقاته لكن المبدع ببدع بكل شي و بكل الحلقات موفقة و بتمنالك يا عمري مزيد من تألق و نجاح لانو بلبقولك ..بحبك😘😘#مي_عمر #الفتوة @MaiOmar

❤👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/mhZY0PjHUd — Sara Abd 🇯🇴♥️ (@saraabd4_) April 24, 2020

تصدر هاشتاج#مي_عمر موقع التواصل الاجتماعي و تبادل التغريدات و الصور و الفيديوهات " تويتر " بعد عرض ثاني حلقة من مسلسل الفتوة , بعدما تفوقت على نفسها في دور ليل