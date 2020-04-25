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أخبار العالم

المحكمة العليا تؤيد قرار ترامب بشأن تعليق الهجرة

السبت 25/أبريل/2020 - 07:57 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
رفضت المحكمة‭‭ ‬‬الأميركية العليا، أمس الجمعة، محاولة من نيويورك وولايتين أخريين تعليق سياسة الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة خلال جائحة فيروس كورونا.

وتحظر هذه السياسة منح إقامة قانونية دائمة لمهاجرين معينين ترى الإدارة أن المرجح أن يحتاجوا مساعدة حكومية في المستقبل.

 وقالت الولايات إن هذا الإجراء يعرقل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا "من خلال منع المهاجرين من الحصول على رعاية صحية والمزايا العامة التي تعد أدوات أساسية لحماية الناس".

وانتقد مدافعون عن حقوق الهجرة قانون الهجرة بوصفه" اختبارا للثروة" يبعد بشكل غير متناسب المهاجرين غير البيض.

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